Полковник в отставке прокомментировал новые данные о подрыве «Северных потоков»

Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал публикацию газеты The New York Times, в которой сообщалось, что теракты на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» совершила некая проукраинская группировка. Его слова приводят «Известия».

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Литовкин оценил данные о подрыве «Северных потоков» проукраинскими силами и напомнил, что техника, совершившая атаки, при надлежит США и Норвегии. Поэтому он назвал смешной версию о том, что подрыв устроили проукраинцы.

«Просто понимаете, высокомерие американское, снобизм американский в этом и заключается — они считают этот мир идиотами, что никто не способен здраво мыслить и опираться на конкретные факты. Опуститься на глубину свыше 100 метров и действовать там серьезной взрывчаткой, поставить механизм могут только высокотехнологичное государство и профессиональные пловцы», — заключил экс-полковник.

По словам Литовкина, датские и шведские ученые, осматривавшие место происшествия, убрали ряд улик. По его мнению, США «пытаются нам как бы лапшу на уши повесить» и обвинить в произошедшем проукраинские силы.