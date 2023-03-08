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22 минуты назад

В России оценили данные о подрыве «Северных потоков» проукраинскими силами

Lenta.ru

Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал публикацию газеты The New York Times, в которой сообщалось, что теракты на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» совершила некая проукраинская группировка. Его слова приводят «Известия».

Полковник в отставке прокомментировал новые данные о подрыве «Северных потоков»
Фото: ТАССТАСС

Литовкин оценил данные о подрыве «Северных потоков» проукраинскими силами и напомнил, что техника, совершившая атаки, при надлежит США и Норвегии. Поэтому он назвал смешной версию о том, что подрыв устроили проукраинцы.

«Просто понимаете, высокомерие американское, снобизм американский в этом и заключается — они считают этот мир идиотами, что никто не способен здраво мыслить и опираться на конкретные факты. Опуститься на глубину свыше 100 метров и действовать там серьезной взрывчаткой, поставить механизм могут только высокотехнологичное государство и профессиональные пловцы», — заключил экс-полковник.

По словам Литовкина, датские и шведские ученые, осматривавшие место происшествия, убрали ряд улик. По его мнению, США «пытаются нам как бы лапшу на уши повесить» и обвинить в произошедшем проукраинские силы.

Американский сенатор назвал виновника подрыва «Северных потоков»

Ранее The New York Times написала, что, по данным разведки США, за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. Предполагается, что исполнителями операции стали граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

Экономика,Виктор Литовкин,
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