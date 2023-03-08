Казахстан назвал справедливую цену на нефть

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал справедливой для республики цену на нефть от 65 долларов за баррель. Его слова приводит РИА Новости.

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Глава Минэнерго указал, что возможные скачки стоимости энергоресурса в мире во многом будут зависеть от развития ситуации вокруг Украины, однако справедливый коридор индивидуален для каждой страны.

«В случае с Казахстаном это должно быть более 65 долларов за баррель», — подчеркнул Акчулаков в ходе международной энергетической конференции CERAWeek в США.