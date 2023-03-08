Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Сделки с нефтью между Россией и Индией оказались угрозой для доллара

Lenta.ruиещё 3

Сделки с нефтью между Россий и Индией оказались угрозой для доллара, подорвав его многолетнее господство в международной торговле нефтью. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сделки с нефтью между Россией и Индией оказались угрозой для доллара
Фото: ТАССТАСС

После отказа Европы от поставок нефти из Москвы в рамках санкций Индия стала основным рынком сбыта нефти для России морским путем. При этом большинство сделок между Индией и Россией заключается в недолларовых валютах, включая дирхам и рубль.

Шансы польской компании выиграть дело против "Транснефти" оценили

Платежи в дирхамах за российскую нефть могут осложнить санкции США и Великобритании против МТС-банка в Москве и Абу-Даби, который проводил часть недолларовых платежей за индийскую нефть. Однако источник в индийской нефтеперерабатывающей компании заявил, что клиенты из Индии и поставщики из России продолжат заключать сделки с российской нефтью другими способами.

«Российские поставщики найдут какие-то другие банки для приема платежей. В настоящее время правительство не просит нас прекратить покупать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что будет найден альтернативный механизм оплаты в случае блокировки существующей схемы», — пояснил источник агентства.

Несколько десятилетий доллар являлся универсальной платой за нефть. По данным платежной системы SWIFT, в январе 2023 года на эту валюту пришлось 40 процентов от общего объема международных платежей. Бывший главный экономист Государственного департамента США и научный сотрудник Международного центра ученых Вудро Вильсона Дэниел Ан заявил, что доллар очень силен, однако санкции могут подорвать финансовые системы Запада.

В феврале в Индии рассказали о проблемах с покупкой российской нефти. Вступившие в силу 5 декабря 2022 года санкции западных стран осложнили оплату нефти из России для индийской государственной компании Hindustan Petroleum. Представитель организации заявил, что многие банки отказываются проводить платежи, стараясь не подвергать себя риску попадания под вторичные санкции.

Экономика,Вудро Вильсон,МТС-Банк,Транснефть,Госдеп США,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий