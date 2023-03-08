Сделки с нефтью между Россией и Индией оказались угрозой для доллара

Сделки с нефтью между Россий и Индией оказались угрозой для доллара, подорвав его многолетнее господство в международной торговле нефтью. Об этом сообщает агентство Reuters.

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После отказа Европы от поставок нефти из Москвы в рамках санкций Индия стала основным рынком сбыта нефти для России морским путем. При этом большинство сделок между Индией и Россией заключается в недолларовых валютах, включая дирхам и рубль.

Платежи в дирхамах за российскую нефть могут осложнить санкции США и Великобритании против МТС-банка в Москве и Абу-Даби, который проводил часть недолларовых платежей за индийскую нефть. Однако источник в индийской нефтеперерабатывающей компании заявил, что клиенты из Индии и поставщики из России продолжат заключать сделки с российской нефтью другими способами.

«Российские поставщики найдут какие-то другие банки для приема платежей. В настоящее время правительство не просит нас прекратить покупать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что будет найден альтернативный механизм оплаты в случае блокировки существующей схемы», — пояснил источник агентства.

Несколько десятилетий доллар являлся универсальной платой за нефть. По данным платежной системы SWIFT, в январе 2023 года на эту валюту пришлось 40 процентов от общего объема международных платежей. Бывший главный экономист Государственного департамента США и научный сотрудник Международного центра ученых Вудро Вильсона Дэниел Ан заявил, что доллар очень силен, однако санкции могут подорвать финансовые системы Запада.