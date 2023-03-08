Влияние торговли нефтью России и Индии на надежность доллара оценили

«Это может быть проблема [государственного] долга Соединенных Штатов. Это может быть проблема, которая родилась во время санкций, и многим не нравится, что США в одностороннем порядке вводят какие-то ограничения по расчетам по корреспондентским счетам. Многие считают, что другие валюты позволяют более свободно осуществлять экономические отношения. Мне кажется, это длительный процесс, связанный с экономическим влиянием разных стран в мире. Такие краткосрочные административные меры серьезно отношение к валютам не меняют», — заключил он.