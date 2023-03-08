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24 минуты назад

Влияние торговли нефтью России и Индии на надежность доллара оценили

Lenta.ruиещё 1

Торговля России и Индии нефтью не может сильно повлиять на надежность доллара, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил зависимость доллара США от рынка энергоресурсов.

Влияние торговли нефтью России и Индии на надежность доллара оценили
Фото: 

«Мне кажется, немного переоценивают влияние случая с Россией на использование доллара в расчетах за нефть. Может быть, по некоторым сделкам доллар не стал использоваться напрямую, но это не очень большая доля в тех оборотах, которые идут на рынке нефти. Там пока что преобладает доллар», — объяснил аналитик.

Устойчивость доллара в большей степени зависит от глобальной обстановки и доверия иностранных контрагентов США к американской валюте, отметил Александр Абрамов.

«Это может быть проблема [государственного] долга Соединенных Штатов. Это может быть проблема, которая родилась во время санкций, и многим не нравится, что США в одностороннем порядке вводят какие-то ограничения по расчетам по корреспондентским счетам. Многие считают, что другие валюты позволяют более свободно осуществлять экономические отношения. Мне кажется, это длительный процесс, связанный с экономическим влиянием разных стран в мире. Такие краткосрочные административные меры серьезно отношение к валютам не меняют», — заключил он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что сделки с нефтью между Россий и Индией оказались угрозой для доллара, подорвав его многолетнее господство в международной торговле нефтью.

После отказа Европы от поставок нефти из Москвы из-за санкций Индия стала основным рынком сбыта российского сырья морским путем. При этом большинство сделок между Москвой и Дели заключаются в недолларовых валютах, включая дирхам и рубль.

Экономика,Александр Абрамов,РАНХиГС,
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