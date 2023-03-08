Евросоюз избежал одной рецессии, но столкнулся с угрозой нового спада

«Если рецессии удалось избежать, то это произошло не из-за безукоризненного выбора времени центральными банками, а потому, что государства предприняли огромные усилия по расходованию средств — на сумму, близкую к 1 триллиону долларов — для защиты домохозяйств и облегчения обращения вспять зависимости Германии от российского газа. Повторить подвиг в 2023 году будет непросто. Траты откладываются, в то время как стоимость заимствований растет», — заключается в статье.