США за год укрепились в качестве экспортера энергоносителей

Соединенные Штаты за последний год укрепили свое право называться мировым экспортером энергоносителей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Об этом она сообщила во время выступления на энергетической конференции в Хьюстоне. Министр указала, что год назад были опасения на фоне того, что кризис вокруг Украины приведет к рецессии в мировой экономике, из-за чего жители Европы будут страдать в зимний период. По словам Грэнхолм, в настоящее время европейские страны отходят от источников энергии из России. По ее мнению, так и «должно быть». Глава ведомства считает, что это стало возможным благодаря сотрудничеству энергетических компаний с Вашингтоном и союзниками США.
Грэнхолм также отметила, что из-за украинского кризиса ускорился переход к чистой энергетике. При этом на энергетическом рынке сохраняются волатильность и риски для энергетической безопасности.
Как сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, сжиженный природный газ из США поставляется в Европу, при этом его стоимость в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления. Министр считает, что это создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность.