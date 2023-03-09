США за год укрепились в качестве экспортера энергоносителей

Об этом она сообщила во время выступления на энергетической конференции в Хьюстоне. Министр указала, что год назад были опасения на фоне того, что кризис вокруг Украины приведет к рецессии в мировой экономике, из-за чего жители Европы будут страдать в зимний период. По словам Грэнхолм, в настоящее время европейские страны отходят от источников энергии из России. По ее мнению, так и «должно быть». Глава ведомства считает, что это стало возможным благодаря сотрудничеству энергетических компаний с Вашингтоном и союзниками США.