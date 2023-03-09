Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики

ChatGPT предсказал, какой будет российская экономика в будущем, сообщает РИА Новости.

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Чат-бот сообщил, что сегодня Россия является крупной экономикой, а госбюджет располагает значительным запасом ресурсов, включая нефть, газ и другие полезные ископаемые. Это помогает сохранить экономическую стабильность и сдерживать влияние внешних факторов.

ChatGPT считает, страна переживает экономические вызовы, среди которых — высокая инфляция, дешевеющие нефть и газ, ограничения со стороны Запада, продолжительный период низкого экономического роста. Отмечается, что в 2021 году РФ удалось достичь роста в экономике, сопоставимого с уровнем до эпидемии коронавируса. Это было связано с ростом нефтяных цен, потребительского спроса, мерами поддержки со стороны кабмина.

Сдерживать экономический рост может высокий уровень инфляции и дешевые энергоносители. Чат-бот сослался на экспертов, по словам которых, стране необходимы структурные реформы — сокращение государственных расходов, развитие частного сектора и улучшение бизнес-климата.