Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики

Елена Прошина

ChatGPT предсказал, какой будет российская экономика в будущем, сообщает РИА Новости.

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чат-бот сообщил, что сегодня Россия является крупной экономикой, а госбюджет располагает значительным запасом ресурсов, включая нефть, газ и другие полезные ископаемые. Это помогает сохранить экономическую стабильность и сдерживать влияние внешних факторов.

ChatGPT считает, страна переживает экономические вызовы, среди которых — высокая инфляция, дешевеющие нефть и газ, ограничения со стороны Запада, продолжительный период низкого экономического роста. Отмечается, что в 2021 году РФ удалось достичь роста в экономике, сопоставимого с уровнем до эпидемии коронавируса. Это было связано с ростом нефтяных цен, потребительского спроса, мерами поддержки со стороны кабмина.

Сдерживать экономический рост может высокий уровень инфляции и дешевые энергоносители. Чат-бот сослался на экспертов, по словам которых, стране необходимы структурные реформы — сокращение государственных расходов, развитие частного сектора и улучшение бизнес-климата.

Также экономические риски вызваны антироссийскими санкциями. При этом нейросеть указала, что ограничения могут привести к усилению национализма и агрессивности РФ, а также нанести ущерб экономике Запада.

Экономика,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий