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47 минут назад

В России предложили бизнесу заменить госрасходы

Lenta.ru

Правительство России продлило особые условия авансирования государственных контрактов на 2023 год, но его параметры заметно ухудшились. Таким образом, пишет «Коммерсантъ», власти предлагают бизнесу взять на себя значительную часть госрасходов в инвестициях.

В России предложили бизнесу заменить госрасходы
Фото: ТАССТАСС

Теперь поставщики смогут получать от заказчиков аванс в размере 50 процентов от суммы контракта, если его сопровождает казначейский контроль. Без него предельный размер аванса будет ограничен 30 процентами. В 2022 году параметры составляли 90 и 50 процентов соответственно, что позволяло активно использовать госсредства для ускорения работ.

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Гибкую схему авансирования государство применяет с 2020 года. Она ускоряет поступление бюджетных средств в экономику и поддерживает бизнес. Теперь же, на фоне роста бюджетного дефицита, предпринимателям предложили заменить расходы государства своими. Повышенный размер возможного аванса сохранится на уровне 90 процентов только для госконтрактов, которые связаны со строительством в новых регионах.

Как отмечается в материале, в 2022 году бюджет допускал практически полное покрытие контракта, позволяющее поддержать поставщиков. Ускоренное поступление бюджетных средств в экономику позволило сгладить кризис. Однако в 2023 году власти, напротив, начали говорить об изъятии сверхприбылей бизнеса в качестве добровольного или обязательного взноса.

Согласно последней оценке Минфина, бизнес должен будет передать в бюджет 300 миллиардов рублей. Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления в Госдуме 7 марта указывал, что в правительстве рассчитывают на частную инициативу, ожидая, что в текущем году главным источников финансирования должны стать собственные средства предприятий и банковское кредитование.

По данным Минфина, в январе-феврале дефицит бюджета на фоне резкого снижения нефтегазовых доходов составил 2,58 триллиона рублей при заданном по итогам года значении 2,9 триллиона. При этом в марте ведомство ожидает увеличение суммы недополученных доходов от экспорта нефти и газа.

Экономика,Максим Решетников,Коммерсант,Минэкономразвития,Госдума,Правительство РФ,
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