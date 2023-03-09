У России осталось не так много инструментов для перевеса в энергетическом противостоянии с западными странами. Однако с помощью одного из них Москва может в одиночку воссоздать нефтяной кризис 1973 года, сообщает газета Financial Times.

Речь идет о сценарии, при котором российские сырьевые компании полностью прекратят экспорт нефти на ведущие глобальные рынки. Данный шаг может стать переломным и изменить расклад сил в энергетическом противостоянии. Однако на деле он выглядит трудноосуществимым ввиду высокой зависимости российского федерального бюджета от денежных поступлений со стороны экспортеров нефтегазовой отрасли, уточняется в статье.

«Москва может попытаться в одиночку воссоздать энергетический кризис 1973 года, отозвав свою нефть с рынков. Однако до сих пор Кремль был прагматичным и предпочитал обходиться с ценовым «потолком» и эмбарго со стороны западных стран», — говорится в материале.

Еще одним инструментом в энергетическом противостоянии с Евросоюзом (ЕС) может стать приостановка прокачки газа по трубопроводу, соединяющий Турцию с Европой. Однако в этом случае Москва также не приобретет особой выгоды, поэтому обе стороны рассчитывают на затягивание противостояния, которое за последнее время переросло в «войну на истощение», поясняется в заметке.

«У России все еще есть трубопроводный газ, который идет в Европу и Турцию. Она может рассмотреть возможность полного отключения Европы, но цена будет высокой. Москва потеряет своих последних оставшихся союзников, таких как Сербия и Венгрия, а также важный торговый канал через Турцию», — заключается в обзоре FT.