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50 минут назад

Россия лишилась первого места среди торговых партнеров портов Германии

Газета.Ru

Россия по итогам 2022 года перестала быть главным торговым партнером морских портов Германии, сместившись с первого на седьмое место. Об этом сообщатся на сайте Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Россия лишилась первого места среди торговых партнеров портов ФРГ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Российская Федерация, которая была самым важным торговым партнером в 2021 году, заняла лишь седьмое место c объемом грузов в 13,4 миллиона тонн, причем 93,4% оборота с Россией пришлись на принятые грузы», — отметили в публикации.

По данным ведомства, торговля с Россией по морю снижалась в течение 2022 года по мере введения очередных ограничений со стороны Евросоюза. Причем снижение оборота на 75% произошло в первое полугодие прошлого года.

В управлении добавили, что по итогам 2022 года первое место среди торговых партнеров заняла Швеция. На втором месте — Норвегия, и замыкают тройку лидеров США.

В конце ноября на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ сообщалось, что по итогам октября объем экспорта из Германии в Россию сократился на 59,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив всего €1 млрд. В публикации отметили, что в октябре Россия заняла 12-ю позицию среди стран, которые закупаются продукцией из Германии. При этом до начала спецоперации на Украине Россия занимала пятую строчку.

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