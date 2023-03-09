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48 минут назад

В Венгрии оценили возможность восстановления экономических связей ЕС с Россией

Lenta.ru

Будапешт не верит в скорое восстановление экономических связей Европейского союза (ЕС) и России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По словам политика, европейские страны переживают скоординированную реструктуризацию власти.

«Первым шагом стало отделение европейской экономики от российской», — рассказал Орбан, отметив, что восстановление отношений Москвы и Брюсселя «было бы желательно», но сам он в это не верит.

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Премьер обратил внимание, что изменения в Европе связаны с восприятием Украины как будущего члена Евросоюза и НАТО. Он подчеркнул, что до конфликта на Украине «такая идея могла бы показаться абсурдной, но теперь это произошло».

Орбан указал, что на континенте формируется «новая зона безопасности», появление которой будет иметь экономические последствия. Политик рассказал, что имеет ввиду рост присутствия американских войск в Польше.

«Возникает [новый ] тип европейского центра, которого мы раньше не видели на политической карте», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны считает необходимыми для урегулирования украинского кризиса прямые переговоры между Россией и США. Он отметил, что Будапешт поприветствовал бы подобные переговоры между Москвой и Киевом.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии добавил, что 2 марта его российский коллега Сергей Лавров провел беседу с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в ходе совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки», проходившего в Индии. Сийярто заявил, что было бы хорошо, если бы у представителей двух стран было больше времени для разговора.

Экономика,Энтони Блинкен,Петер Сийярто,Виктор Орбан,Сергей Лавров,НАТО,ЕС,
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