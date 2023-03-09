По словам политика, европейские страны переживают скоординированную реструктуризацию власти.

«Первым шагом стало отделение европейской экономики от российской», — рассказал Орбан, отметив, что восстановление отношений Москвы и Брюсселя «было бы желательно», но сам он в это не верит.

Премьер обратил внимание, что изменения в Европе связаны с восприятием Украины как будущего члена Евросоюза и НАТО. Он подчеркнул, что до конфликта на Украине «такая идея могла бы показаться абсурдной, но теперь это произошло».

Орбан указал, что на континенте формируется «новая зона безопасности», появление которой будет иметь экономические последствия. Политик рассказал, что имеет ввиду рост присутствия американских войск в Польше.

«Возникает [новый ] тип европейского центра, которого мы раньше не видели на политической карте», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны считает необходимыми для урегулирования украинского кризиса прямые переговоры между Россией и США. Он отметил, что Будапешт поприветствовал бы подобные переговоры между Москвой и Киевом.