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1 час назад

В России отреагировали на остановку транзита санкционных грузов через Турцию

Lenta.ru

Причиной остановки транзита санкционных грузов России через Турцию стало давление Запада, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на ситуацию.

Ранее стало известно, что Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию — таможенная система блокирует их оформление.

«Видимо, [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану выставляют очень жесткие экономические условия. Надо узнавать подробности, я бы не хотел спешить с заявлениями», — сказал Чепа.

Турция начала отклонять декларации на оформление транзитных грузов из ЕС в Россию

Депутат убежден, что России в данном случае реагировать не следует.

«Потому что всем странам, которые нам помогали и очень долго сопротивлялись санкциям, мы должны быть благодарны. Требовать здесь ответ — не та ситуация. Мы понимаем, что это не просто "добрая воля" Турции, а серьезное давление», — объяснил свою позицию собеседник «Ленты.ру».

1 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет присоединяться к односторонним санкциям под внешним давлением. По словам Чавушоглу, политика страны по этому вопросу распространяется не только в отношении России, но и в отношении Ирана.

В июне 2022 года официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявлял, что Анкара периодически получает от Запада запросы о необходимости введения санкций против России. По его словам, Турция исполняет роль посредника и придерживается политики равновесия с Россией.

Экономика,Ибрагим Калын,Алексей Чепа,Мевлют Чавушоглу,Комитет госдумы по международным делам,МИД Турции,ЕС,
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