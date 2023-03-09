В России отреагировали на остановку транзита санкционных грузов через Турцию

Причиной остановки транзита санкционных грузов России через Турцию стало давление Запада, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на ситуацию.
Ранее стало известно, что Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию — таможенная система блокирует их оформление.
«Видимо, [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану выставляют очень жесткие экономические условия. Надо узнавать подробности, я бы не хотел спешить с заявлениями», — сказал Чепа.
Депутат убежден, что России в данном случае реагировать не следует.
«Потому что всем странам, которые нам помогали и очень долго сопротивлялись санкциям, мы должны быть благодарны. Требовать здесь ответ — не та ситуация. Мы понимаем, что это не просто "добрая воля" Турции, а серьезное давление», — объяснил свою позицию собеседник «Ленты.ру».
1 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет присоединяться к односторонним санкциям под внешним давлением. По словам Чавушоглу, политика страны по этому вопросу распространяется не только в отношении России, но и в отношении Ирана.
В июне 2022 года официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявлял, что Анкара периодически получает от Запада запросы о необходимости введения санкций против России. По его словам, Турция исполняет роль посредника и придерживается политики равновесия с Россией.