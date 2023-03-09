В России отреагировали на остановку транзита санкционных грузов через Турцию

«Потому что всем странам, которые нам помогали и очень долго сопротивлялись санкциям, мы должны быть благодарны. Требовать здесь ответ — не та ситуация. Мы понимаем, что это не просто "добрая воля" Турции, а серьезное давление», — объяснил свою позицию собеседник «Ленты.ру».