Bloomberg: ЕС не удалось обнаружить большую часть российских активов

Евросоюз предпринимает значительные усилия в сфере поиска и заморозки разнообразных российских активов. Вместе с тем, большую их часть по-прежнему не удается обнаружить, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, ЕС по состоянию на начало марта 2023 года заморозил активы российских физических и юридических лиц в объеме €21 млрд.

Вместе с тем, согласно информации Еврокомиссии, в 2019 году объемы российских инвестиций в макрорегион оценивались в €136 млрд.

Финансисты обеспокоены также тем, что многие страны заявляют о незначительных успехах в сфере поиска и блокировки денежных средств и недвижимости, подчеркнули авторы статьи.

Так, власти Бельгии и Люксембурга объявили, что им удалось обнаружить и заморозить очень крупные суммы. На их фоне Греция отчиталась, что обнаружила активы на сумму около €212 тыс., а Мальта - на €222 тыс.