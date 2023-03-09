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1 час назад

Bloomberg: ЕС не удалось обнаружить большую часть российских активов

Илья Родин

Евросоюз предпринимает значительные усилия в сфере поиска и заморозки разнообразных российских активов. Вместе с тем, большую их часть по-прежнему не удается обнаружить, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: ЕС не удалось обнаружить большую часть российских активов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, ЕС по состоянию на начало марта 2023 года заморозил активы российских физических и юридических лиц в объеме €21 млрд.

Вместе с тем, согласно информации Еврокомиссии, в 2019 году объемы российских инвестиций в макрорегион оценивались в €136 млрд.

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Финансисты обеспокоены также тем, что многие страны заявляют о незначительных успехах в сфере поиска и блокировки денежных средств и недвижимости, подчеркнули авторы статьи.

Так, власти Бельгии и Люксембурга объявили, что им удалось обнаружить и заморозить очень крупные суммы. На их фоне Греция отчиталась, что обнаружила активы на сумму около €212 тыс., а Мальта - на €222 тыс.

По оценке агентства, деятельность европейских финансистов осложняется непроработанными санкционными механизмами, а также тем, что многие состоятельные россияне, встревоженные блокировкой средств, подали апелляции в судебные инстанции ЕС.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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