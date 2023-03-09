В США раскрыли объем замороженных активов россиян

США и их союзники заморозили активы, попавших под санкции россиян, на сумму более 58 миллиардов долларов. Об этом сообщается в отчете американского Минфина.

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«Заморожены активы россиян на сумму более 58 миллиардов долларов на финансовых счетах и экономических ресурсах», — говорится в тексте.

Под блокировку попали недвижимость, яхты и другие предметы роскоши граждан РФ, против которых США и их союзники ввели санкции. Также специальная группа работала над инструментом, который позволил бы сделать невозможным использование активов Центробанка и Российского фонда национального благосостояния.