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43 минуты назад

В Банке России сообщили, что доля доллара и евро во внешних расчетах России упала ниже 50%

Газета.Ruиещё 2

Доля «недружественных» валют в расчетах за экспорт России по итогам 2022 года упала до 48% с 87%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России в обзоре рисков финансовых рынков.

Доля доллара и евро во внешних расчетах России упала ниже 50%
Фото: Газета.ruГазета.ru

В расчетах за импорт присутствие американского доллара и европейской валюты снизилось до 46% с 65%. Доля доллара и евро во внешних российских расчетах впервые упала ниже 50% с 2013 года. На тот момент в экспорте она составляла 88,7%, в импорте — 70,5%.

В то же время доля национальной российской валюты в расчетах за экспорт по состоянию на начало 2023 года занимает 34%. По итогам 2013 года рубль занимал 10,2%.

Также из обзора следует, что альтернативной валютой экспортных расчетов, помимо российских рублей, стали китайские юани. На них на начало 2023 года пришлось 16%. В начале 2022 года китайская валюта занимала лишь 0,5% в расчетах за экспорт.

Во второй половине февраля российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что доля рубля в международных расчетах России удвоилась в сравнении с декабрем 2021 года.

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