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1 час назад

Кипр не досчитался одного миллиарда евро из-за отсутствия туристов из РФ

Елена Прошина

Из-за отсутствия туристов из России Кипр потерял примерно один миллиард евро в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в республике Мурат Зязиков.

Раскрыты потери Кипра из-за отсутствия российских туристов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, из-за отмены авиасообщения с Россией Кипр «не досчитался порядка 800 тысяч россиян». Каждый из них, по оценкам Статистической службы республики, тратил бы в сутки 88 евро.

«Если предположить, что средний отпуск длится 14 дней, то туристическая отрасль Кипра недосчиталась около одного миллиарда евро от потери российского сегмента в ушедшем году», — отметил Зязиков.

Посол добавил, что всего в 2022 году Кипр посетило 3,1 миллиона россиян. До пандемии COVID-19, в 2019 году, в республику приехало 3,9 миллиона граждан РФ, что является рекордным числом.

Экономика,Мурат Зязиков,
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