Раскрыты потери Кипра из-за отсутствия российских туристов

Из-за отсутствия туристов из России Кипр потерял примерно один миллиард евро в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в республике Мурат Зязиков.

По его словам, из-за отмены авиасообщения с Россией Кипр «не досчитался порядка 800 тысяч россиян». Каждый из них, по оценкам Статистической службы республики, тратил бы в сутки 88 евро.

«Если предположить, что средний отпуск длится 14 дней, то туристическая отрасль Кипра недосчиталась около одного миллиарда евро от потери российского сегмента в ушедшем году», — отметил Зязиков.