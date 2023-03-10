Европа захотела освободить свой рынок от российского СПГ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обратилась к европейским компаниям с требованием не продлевать контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) в России, чтобы освободить рынок для «надежных» поставщиков в Европу. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией, когда те подойдут к концу», — высказалась она.
По ее словам, этот шаг позволит гарантировать партнерам сохранение спроса в Евросоюзе. При этом закупки СПГ из России Симсон назвала «репутационным риском» для европейских потребителей.