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29 минут назад

Европа захотела освободить свой рынок от российского СПГ

Lenta.ru

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обратилась к европейским компаниям с требованием не продлевать контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) в России, чтобы освободить рынок для «надежных» поставщиков в Европу. Об этом сообщает «Коммерсант».

Европа захотела освободить свой рынок от российского СПГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией, когда те подойдут к концу», — высказалась она.

По ее словам, этот шаг позволит гарантировать партнерам сохранение спроса в Евросоюзе. При этом закупки СПГ из России Симсон назвала «репутационным риском» для европейских потребителей.

Экономика,Коммерсант,ЕС,
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