Европа захотела освободить свой рынок от российского СПГ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обратилась к европейским компаниям с требованием не продлевать контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) в России, чтобы освободить рынок для «надежных» поставщиков в Европу. Об этом сообщает «Коммерсант».