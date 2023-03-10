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1 час назад

WP: предложенный администрацией Байдена бюджет угрожает будущему США

ТАССиещё 1

Предложенный администрацией президента США Джо Байдена проект федерального бюджета на 2024 финансовый год недальновиден и угрожает будущему страны. Такое мнение выразила газета The Washington Post, комментируя в четверг документ, представленный в тот же день Белым домом.

Предложенный администрацией Байдена бюджет сочли угрозой для США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Если ничего не изменится, Соединенные Штаты вскоре столкнутся с непредсказуемым сценарием, который ослабит их национальную безопасность, поставит под угрозу их способность инвестировать в будущее, незаслуженно обременит будущие поколения и потребует сокращения важнейших программ, таких как социальное обеспечение и медицинская помощь", - отмечает газета.

Президент США представил проект федерального бюджета на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года) с дефицитом почти в $2 трлн на фоне рекордного госдолга страны в $31 трлн. Как отмечает газета, если уже сейчас не сокращать расходы, к 2033 году долг США превысит общий объем экономики страны на 18%. При развитии такого сценария на выплаты кредиторам США через десять лет будут тратить больше, чем на весь оборонный бюджет.

Проект бюджета предполагает суммарные расходы в размере более $6,8 трлн, доходы - около $5 трлн.

The Washington Post считает, что предложенный проект бюджета говорит о нежелании администрации реально оценивать ситуацию, отмечая, что нынешнее соотношение долга к общему размеру экономики страны на уровне 98% является самым высоким показателем со времен Второй мировой войны.

"Нация достигла опасного момента", - пишет издание.

Республиканцы, имеющие сейчас большинство в Палате представителей, резко критикуют рост расходов и госдолга, что может привести к сложностям при прохождении документа через Конгресс.

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