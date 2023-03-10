Причина остановки транзита подсанкционных товаров из Турции в Россию устанавливается, ведется работа по выяснению всех обстоятельств и возобновлению поставок. Таким образом ситуацию прокомментировали в российском посольстве, сообщает РБК.

Представитель дипмиссии заявил, что российская сторона находится в контакте с турецкими властями и надеется на скорое разрешение ситуации. Каких-либо деталей переговоров собеседник издания не привел.

Накануне «Коммерсантъ FM» сообщил о начала блокировок товаров, поставляемых в РФ по схеме параллельного импорта, турецкой таможней. По словам организаторов перевозок и источников, знакомых с ситуацией, проблема проявилась еще 6 марта. При этом они связывают трудности с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена и требованиями США остановить транзит.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии «Ленте.ру» связал проблемы с истекающим сроком действия зерновой сделки. По его мнению, речь идет о попытке Анкары надавить на Россию.