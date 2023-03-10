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20 минут назад

На Форуме информационных технологий обсудят проект по цифровому рублю

News.ru

XIV Форум информационных технологий «InfoSpace» состоится на площадке Центра событий РБК 5 апреля 2023 года. В рамках мероприятия пройдет деловой завтрак, на котором обсудят первые итоги проекта по тестированию цифрового рубля. Представители ведущих финансовых организаций России выскажут экспертное мнение по вопросам баланса между технологическим развитием и безопасностью финансового рынка, роль ЦФА на международной арене, а также судьбу криптовалют в России.

На Форуме информационных технологий обсудят проект по цифровому рублю
Фото:  forum-infospace.ru forum-infospace.ru

Центральной частью мероприятия станет пленарное заседание. В нем примут участие представители профильных министерств, госкорпораций и IT-компаний. Главной темой мероприятия станет цифровой технологический суверенитет России. В рамках заседания планируется разработать стратегию развития России до 2030 года, импортозамещения в сфере IT, а также обсудить интеграцию бизнеса и науки и вопросы кибербезопасности. В процессе форума состоятся три стратегические сессии, посвященные цифровизации в промышленности, в здравоохранении и технологическому развитию регионов.

В качестве спикеров на пленарном заседании выступят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, управляющий партнер ГК «F+ tech-Марвел» Алексей Мельников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 23–24 марта состоится форум «Здоровое общество» при участии Министерства здравоохранения России и Фонда Росконгресс. В рамках мероприятиях будет обсуждаться вопрос медицинского туризма в странах СНГ.

Экономика,Василий Шпак,Евгений Чаркин,Максут Шадаев,Алексей Мельников,Минздрав РФ,РЖД,
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