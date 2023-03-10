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1 час назад

Профицит внешней торговли РФ в январе-феврале снизился в 2,8 раза

Елена Прошина

Профицит внешней торговли России по итогам января-февраля 2023 года снизился в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, составив 15,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные оценки Центробанка РФ.

Профицит внешней торговли РФ в январе-феврале снизился в 2,8 раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В регуляторе считают, что на снижение профицита внешней торговли повлияло сокращение стоимостного объема экспорта товаров на фоне падения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров экспорта России. Также сжатие совокупного дефицита первичных и вторичных доходов произошло в связи с уменьшением объема выплаченных компаниями РФ инвестиционных доходов в пользу нерезидентов. Положительное сальдо финсчета платежного баланса было сформировано снижением обязательств перед нерезидентом и ростом иностранных активов российской экономики, отметили в ЦБ.

В регуляторе добавили, что профицит счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2023 года сократился более чем в 2,9 раза до 12,9 миллиардов долларов. Кроме того ЦБ ухудшил оценку показателей за январь 2023 года — профицит внешней торговли составил 8,1 миллиардов долларов, а профицит счета платежного баланса — 7,1 миллиардов долларов.

Экономика,Банк России,
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