Профицит внешней торговли РФ в январе-феврале снизился в 2,8 раза

Профицит внешней торговли России по итогам января-февраля 2023 года снизился в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года, составив 15,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные оценки Центробанка РФ.

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В регуляторе считают, что на снижение профицита внешней торговли повлияло сокращение стоимостного объема экспорта товаров на фоне падения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров экспорта России. Также сжатие совокупного дефицита первичных и вторичных доходов произошло в связи с уменьшением объема выплаченных компаниями РФ инвестиционных доходов в пользу нерезидентов. Положительное сальдо финсчета платежного баланса было сформировано снижением обязательств перед нерезидентом и ростом иностранных активов российской экономики, отметили в ЦБ.