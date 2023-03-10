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49 минут назад

Bloomberg объяснил, почему Турция перестала возить в РФ санкционные товары

News.ru

Турция перестала переправлять санкционные товары в Россию из недружественных ей стран под давлением Запада, пишет Bloomberg. По словам исполнительного директора стамбульской таможенной брокерской компании Subasi Мустафы Бояджиоглу, позиция турецких властей связана с расширением санкций против российских компаний. Он подчеркнул, что официально о запрете на параллельный импорт Россию никто не информировал, оттого и возникла путаница.

Bloomberg объяснил, почему Турция перестала возить в РФ санкционные товары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мы слышали, что решение может состоять в том, чтобы сначала отправить продукцию в страны, не связанные с санкциями, например, в страны Центральной Азии. <...> Не должно быть проблем с продуктами, которые были сначала импортированы в Турцию, а затем отправлены в Россию. <...> Ограничения, похоже, основаны на происхождении груза, — сказал Бояджиоглу.

При этом коммерческий директор российской логистической компании Transasia Logistics Валерия Савенкова выразила надежду, что ситуация с параллельным импортом через Турцию нормализуется.

Посольство РФ высказалось об остановке транзита товаров из Турции

О том, что турецкие таможенные службы прекратили транзит санкционных товаров в РФ, заявили накануне руководители крупнейших российских компаний в сфере логистики. Так, по словам гендиректора компании «Оптималог» Георгия Властопуло, таможня Турции блокирует отправление всех товаров нетурецкого происхождения. Причины таможенники назвать не смогли.

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