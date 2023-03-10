Bloomberg объяснил, почему Турция перестала возить в РФ санкционные товары

Мы слышали, что решение может состоять в том, чтобы сначала отправить продукцию в страны, не связанные с санкциями, например, в страны Центральной Азии. <...> Не должно быть проблем с продуктами, которые были сначала импортированы в Турцию, а затем отправлены в Россию. <...> Ограничения, похоже, основаны на происхождении груза, — сказал Бояджиоглу.