Озвучен прогноз по финансовой ситуации в России в 2023 году

В Венгрии спрогнозировали стабильную финансовую ситуацию в России в 2023 году - эти данные опубликовали аналитики крупнейшего в стране инвестиционного банка OTP, сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

"Ожидается, что операционная среда для банков [группы OTP] не будет больше ухудшаться ни в России, ни на Украине и они смогут генерировать прибыль в обеих странах", - считает заместитель генерального директора OTP Ласло Бенчик.

По его словам, конфликт на Украине вынудил банк сократить операции, однако в России, несмотря на сокращение в 2022 году на 57%, банки получили прибыль в размере 3,9 млрд рублей после уплаты налогов. А на Украине финансовые предприятия группы OTP показали значительный убыток в -15,6%.