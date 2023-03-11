ЕС усилит контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в РФ

Евросоюз планирует попросить третьи страны «усилить торговый мониторинг», чтобы Россия не могла обходить санкции Запада. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В первую очередь Брюссель волнует импорт высокотехнологичных товаров, которые могут попасть в Россию.

Экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС в Россию значительно сократился после введения санкций и экспортного контроля.

Одновременно резко выросли поставки в такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии. Вырос и экспорт из этих стран в Россию.

Теперь Запад «все больше внимания уделяет затыканию любых лазеек и предотвращению обхода санкций».

США также усиливают давление на Турцию и ОАЭ, чтобы ограничить торговые потоки с Россией. В этом месяце Турция приостановила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию. При этом «сохраняются опасения, что товары, проданные на турецкий рынок, в конечном итоге могут быть реэкспортированы», заявил источник агентства.