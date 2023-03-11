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1 час назад

ЕС усилит контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в РФ

Майк Габриелян

Евросоюз планирует попросить третьи страны «усилить торговый мониторинг», чтобы Россия не могла обходить санкции Запада. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС усилит контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В первую очередь Брюссель волнует импорт высокотехнологичных товаров, которые могут попасть в Россию.

Экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС в Россию значительно сократился после введения санкций и экспортного контроля.

Одновременно резко выросли поставки в такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии. Вырос и экспорт из этих стран в Россию.

Теперь Запад «все больше внимания уделяет затыканию любых лазеек и предотвращению обхода санкций».

США также усиливают давление на Турцию и ОАЭ, чтобы ограничить торговые потоки с Россией. В этом месяце Турция приостановила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию. При этом «сохраняются опасения, что товары, проданные на турецкий рынок, в конечном итоге могут быть реэкспортированы», заявил источник агентства.

Ранее в США разработали санкции против Китая.

Экономика,ЕС,
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