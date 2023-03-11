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57 минут назад

Болгария заявила о готовности покупать больше газа у Азербайджана

News.ru

Власти Болгарии готовы транспортировать дополнительные объемы газа из Азербайджана, заявил президент страны Румен Радев. Он напомнил об инициативе, которая носит название «Кольцо солидарности». Основным фактором реализации, подчеркнул политик, является Азербайджан. По словам Радева, государство готово работать в рамках объединения усилий операторов нескольких стран, передает «Интерфакс».

Болгария заявила о готовности покупать больше газа у Азербайджана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вы знакомы с нашей инициативой «Кольцо солидарности». Конечно, главным фактором является Азербайджан. Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия операторов газопроводов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, — сказал президент Болгарии.

Также Радев сообщил о строительстве еще одного интерконнектора. Он рассказал, что 1 февраля стартовали работы над конструкцией между Болгарией и Сербией.

Ранее стало известно, что Россия, Азербайджан и Иран смогут поставлять газ через строящийся хаб в Турции. Об этом рассказала аналитик «Выгон Консалтинг» Евгения Попова. Также воспользоваться его услугами смогут главные экспортеры газа в мире, такие как США, Алжир, Катар и другие, добавила она.

При этом аналитик считает, что поставки российского газа вряд ли будут увеличены, поскольку для этого необходимо расширить Трансбалканский газопровод в страны Восточной Европы и построить интерконнекторы внутри Европы.

Экономика,Румен Радев,Евгений Попов,
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