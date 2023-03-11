Армения предложила Индии новый торговый коридор в Россию

Индийские товары могут начать поступать в Россию по новому коридору через Черное море. Создать такой маршрут предложил глава МИД Армении Арарат Мирзояон во время визита в Индию, пишет The Economic Times.

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Издание сообщает, что новый коридор пройдет параллельно существующему, который называется Север – Юг. Он соединит Мумбай, Иран и Армению в обход Азербайджана, с которым у Еревана и Дели сложные отношения.

Новый путь будет предназначен для товаров из Индии в Россию и Европу.

Торговые связи Индии и Армении в последние годы упрочились, а Ереван ищет инвестиции для экономического коридора.