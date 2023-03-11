Армения предложила Индии новый торговый коридор в Россию

Индийские товары могут начать поступать в Россию по новому коридору через Черное море. Создать такой маршрут предложил глава МИД Армении Арарат Мирзояон во время визита в Индию, пишет The Economic Times.
Издание сообщает, что новый коридор пройдет параллельно существующему, который называется Север – Юг. Он соединит Мумбай, Иран и Армению в обход Азербайджана, с которым у Еревана и Дели сложные отношения.
Новый путь будет предназначен для товаров из Индии в Россию и Европу.
Торговые связи Индии и Армении в последние годы упрочились, а Ереван ищет инвестиции для экономического коридора.
Ранее сообщалось, что Лавров назвал конструктивным разговор в Нью-Дели с госсекретарем США.