Шольц пообещал Германии новое "экономическое чудо"

Так, Шольц считает, что благодаря большим инвестициям в климатической сфере страна сможет «на какое-то время» достичь таких темпов роста, как в 1950-1960-х годах. В этот период ежегодные темпы роста составляли около 8%, сообщает канал.

По мнению канцлера, безработица больше не будет серьезной проблемой в ближайшие десятилетия, наоборот — будет наблюдаться нехватка рабочих рук, особенно в восточных районах страны. Однако энергетический переход будет означать для многих потерю работы, сообщает СМИ.

Между тем озвученное Шольцем «экономическое чудо» потребует от руководства страны «почти агрессивного сокращения бюрократии и снижения налогового бремени для компаний, а не безмерной готовности тратить деньги со стороны государства», в частности на нужды Минобороны и помощь Украине, пишет автор N-TV. Ситуация в Германии — госдолг, инфляция, высокие затраты на электроэнергию и снижение уровня жизни граждан пока сигнализируют о том, что мечты Шольца об «экономическом чуде» звучат красиво, но «за этим ничего не стоит», резюмирует журналист.