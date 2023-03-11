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8 минут назад

N-TV: канцлер Шольц пообещал Германии новое "экономическое чудо"

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц с оптимизмом смотрит в будущее и обещает стране новое «экономическое чудо», передает немецкий телеканал N-TV.

Шольц пообещал Германии новое "экономическое чудо"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, Шольц считает, что благодаря большим инвестициям в климатической сфере страна сможет «на какое-то время» достичь таких темпов роста, как в 1950-1960-х годах. В этот период ежегодные темпы роста составляли около 8%, сообщает канал.

По мнению канцлера, безработица больше не будет серьезной проблемой в ближайшие десятилетия, наоборот — будет наблюдаться нехватка рабочих рук, особенно в восточных районах страны. Однако энергетический переход будет означать для многих потерю работы, сообщает СМИ.

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Между тем озвученное Шольцем «экономическое чудо» потребует от руководства страны «почти агрессивного сокращения бюрократии и снижения налогового бремени для компаний, а не безмерной готовности тратить деньги со стороны государства», в частности на нужды Минобороны и помощь Украине, пишет автор N-TV. Ситуация в Германии — госдолг, инфляция, высокие затраты на электроэнергию и снижение уровня жизни граждан пока сигнализируют о том, что мечты Шольца об «экономическом чуде» звучат красиво, но «за этим ничего не стоит», резюмирует журналист.

Экономика,Олаф Шольц,
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