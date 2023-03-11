МВФ: Молдавия выйдет из кризиса раньше других стран Европы

Молдавия выйдет из экономического кризиса быстрее других стран Европы, поскольку первой испытала на себе скачок инфляции. Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, передает «Прайм».

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По его прогнозу, бывшая советская республика выйдет из кризиса в следующем году, возможно, даже раньше, чем ЕС.

Каммер также похвалил Нацбанк Молдавии, который «предпринял меры по сдерживанию инфляции» раньше, чем иные регуляторы. В итоге базовая инфляция в республике снизилась.

В феврале Нацбанк Молдавии уменьшил базисную ставку до 17% годовых (-3 п.п.). Осенью 2022 года в стране зафиксировали рекордный за 20 лет уровень годовой инфляции - 34%.