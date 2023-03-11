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27 минут назад

МВФ назвал страну, которая первой выйдет из экономического кризиса

Майк Габриелян

Молдавия выйдет из экономического кризиса быстрее других стран Европы, поскольку первой испытала на себе скачок инфляции. Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, передает «Прайм».

МВФ: Молдавия выйдет из кризиса раньше других стран Европы
Фото: ТАССТАСС

По его прогнозу, бывшая советская республика выйдет из кризиса в следующем году, возможно, даже раньше, чем ЕС.

Каммер также похвалил Нацбанк Молдавии, который «предпринял меры по сдерживанию инфляции» раньше, чем иные регуляторы. В итоге базовая инфляция в республике снизилась.

В феврале Нацбанк Молдавии уменьшил базисную ставку до 17% годовых (-3 п.п.). Осенью 2022 года в стране зафиксировали рекордный за 20 лет уровень годовой инфляции - 34%.

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Ранее премьер Молдавии заявил, что страна более не зависит от российского сырья, хотя для этого пришлось значительно повысить цены для населения.

Экономика,Международный валютный фонд,ЕС,
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