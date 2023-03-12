Экономист рассказал о возможной замене доллару

«Единая мировая валюта выгодна всем. Реально для этого должно пройти не менее 10 лет. В ближайшее десятилетие этого точно не будет. Никто не будет специально оспаривать первенство доллара. Это бессмысленная и глупая затея. Обычно это происходит само по себе, когда страна ослабевает, ее экономика ослабевает. Процесс очень стабильный, медленный. Если у всех используется доллар, то всем невыгодно его менять. Китаю до него еще очень далеко», — сказал Николай Кульбака.