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52 минуты назад

Байден обсудил с губернатором Калифорнии крах Silicon Valley Bank

Елена Прошина

Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом банкротство Silicon Valley Bank (SVB). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Байден обсудил с губернатором Калифорнии крах Silicon Valley Bank
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, глава США и губернатор Калифорнии обговорили возможные меры в ответ на случившееся. Байден также затронул вопрос поддержки Калифорнии в ликвидации последствий наводнений, снежного шторма, селей и оползней, уточняет Белый дом.

Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) ранее сообщила, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), организацию признали банкротом. SVB стал самым крупным банком, рухнувшим после последнего финансового кризиса в США.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Агентство напоминает, что министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с представителями регулирующих органов и заверила, что вместе они смогут нивелировать последствия банкротства SVB.

Газета The Times сообщала, что министра финансов Великобритании Джереми Ханта призвали вмешаться в ситуацию вокруг краха банка SVB, чтобы предотвратить волну банкротств в стране. Многие британские компании проявили беспокойство, так как работали с местным подразделением банка Silicon Valley.

Экономика,Гэвин Ньюсом,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,
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