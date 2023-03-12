Байден обсудил с губернатором Калифорнии крах Silicon Valley Bank

Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом банкротство Silicon Valley Bank (SVB). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

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Как говорится в публикации, глава США и губернатор Калифорнии обговорили возможные меры в ответ на случившееся. Байден также затронул вопрос поддержки Калифорнии в ликвидации последствий наводнений, снежного шторма, селей и оползней, уточняет Белый дом.

Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) ранее сообщила, что регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), организацию признали банкротом. SVB стал самым крупным банком, рухнувшим после последнего финансового кризиса в США.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Агентство напоминает, что министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с представителями регулирующих органов и заверила, что вместе они смогут нивелировать последствия банкротства SVB.