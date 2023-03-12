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33 минуты назад

Россия и Судан начали обсуждать переход на расчеты в национальных валютах

Lenta.ruиещё 2

Центральные банки Судана и России приступили к обсуждению вопроса об использовании национальных валют при взаимных расчетах. Об этом заявил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Его слова приводит РИА Новости.

Россия и Судан допустили переход на расчеты в национальных валютах
Фото: ТАССТАСС

По словам дипломата, инициатором введения такой системы финансовых транзакций выступила российская сторона. Сирраджа отметил, что во многом это технический вопрос. Центробанки стран его изучат, посмотрят, как это происходит на деле и сообщат о результате.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Хартум рассказал о прогрессе в открытии российской базы на территории Судана. По его словам, соглашение о создании пункта снабжения Военно-морских сил (ВМС) России в африканской стране находится в процессе ратификации.

Ранее Bloomberg писал, что визит Лаврова в Судан, который совпал с поездкой в страну послов Евросоюза (ЕС) и США, стал неожиданностью для Запада. Отмечалось, что Москва укрепляет сотрудничество с африканскими странами, несмотря на попытки ее изолировать.

Экономика,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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