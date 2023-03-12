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44 минуты назад

Минтранс потребовал к осени изменить положение опознавательных знаков на самолетах

Илья Родин

Всем российским авиаперевозчикам следует в обязательном порядке изменить расположение опознавательных знаков воздушных судов, сообщается в приказе Минтранса. Об этом пишет РБК.

Минтранс потребовал изменить положение опознавательных знаков на самолетах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно приказу, подписанному главой ведомства Виталием Савельевым, гражданским перевозчикам необходимо нанести государственный и регистрационный опознавательный знаки на левую половину нижней поверхности крыла принадлежащих им самолетов.

Уточняется, что требование станет обязательным с 1 сентября 2023 года.

Авиаэксперт назвал «каннибализм самолётов» самым быстрым способом ремонтировать воздушные суда

По данным РБК, согласно предыдущему документу, предполагалось нанесение соответствующих знаков на правую половину нижней поверхности крыла.

Эксперты предположили, что приказ Минтранса имеет цель привести маркировку авиатехники отечественных авиакомпаний в соответствие с требованиями ICAO.

Автор статьи отметил, что в эксплуатации у шести крупнейших российских компаний находится 550 самолетов. Согласно приказу, на всех бортах предстоит изменить расположение опознавательных знаков.

По оценке экспертов, перекраска одного воздушного судна обойдется в $2-30 тыс., в общей сложности на перенос знаков может потребоваться до $5,5 млн.

Экономика,Виталий Савельев,Минтранс РФ,
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