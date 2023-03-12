Минтранс потребовал изменить положение опознавательных знаков на самолетах

Всем российским авиаперевозчикам следует в обязательном порядке изменить расположение опознавательных знаков воздушных судов, сообщается в приказе Минтранса. Об этом пишет РБК.

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Согласно приказу, подписанному главой ведомства Виталием Савельевым, гражданским перевозчикам необходимо нанести государственный и регистрационный опознавательный знаки на левую половину нижней поверхности крыла принадлежащих им самолетов.

Уточняется, что требование станет обязательным с 1 сентября 2023 года.

По данным РБК, согласно предыдущему документу, предполагалось нанесение соответствующих знаков на правую половину нижней поверхности крыла.

Эксперты предположили, что приказ Минтранса имеет цель привести маркировку авиатехники отечественных авиакомпаний в соответствие с требованиями ICAO.

Автор статьи отметил, что в эксплуатации у шести крупнейших российских компаний находится 550 самолетов. Согласно приказу, на всех бортах предстоит изменить расположение опознавательных знаков.