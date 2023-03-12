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35 минут назад

Индия решила не нарушать санкции против России

Lenta.ru

Индия решила не нарушать санкции Запада, введенные против России, и соблюдать нефтяной потолок. Об этом стало известно агентству Bloomberg от собственных источников.

Уточняется, что представители Индии обсудили санкции с коллегами стран Группы семи (G7) в кулуарах министерского заседания государств «Большой двадцатки» G20 в начале марта. Источник сообщил, что стороны остались довольны результатами переговоров.

Боррель заявил, что отказ от российской нефти приведет к проблемам на мировом рынке

В частности, Индия решила не нарушать установленный потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.

Экономика,
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