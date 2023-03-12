Индия решила не нарушать санкции Запада, введенные против России, и соблюдать нефтяной потолок. Об этом стало известно агентству Bloomberg от собственных источников.

Уточняется, что представители Индии обсудили санкции с коллегами стран Группы семи (G7) в кулуарах министерского заседания государств «Большой двадцатки» G20 в начале марта. Источник сообщил, что стороны остались довольны результатами переговоров.