Депутат ГД Сергей Колунов оценил расширение списка товаров для параллельного импорта

Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта. Депутат Госдумы Сергей Колунов (фракция "Единая Россия") в комментарии "РГ" пояснил, действительно ли сейчас это необходимо.

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В Минпромторге продолжили расширять список продуктов и компаний, продукцию которых поставляют в Россию параллельным импортом. Как ранее сообщили в пресс-службе ведомства, в перечень добавили IKEA, а также ряд производителей игрушек и детских товаров, бытовой техники, вошли туда и очередные бренды одежды и косметики.

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С параллельным импортом РФ столкнулась более года назад, и со своей основной задачей этот механизм справляется, считает Колунов. "Благодаря ему мы имеем возможность приобретать товары, правообладатель которых официально остановил продажи в России", - напомнил он.

Потребительский спрос на привычные россиянам товары полностью закрывается, подчеркнул парламентарий. Граждане могут и дальше приобретать часто незаменимые виды разной продукции: парфюмерию, бытовую технику и электронику. "Более того, наличие этих товаров и продолжение их продаж предотвратило безработицу: рабочие места в ретейле не просто не сокращаются, а, наоборот, растут", - добавил депутат.

По его оценке, параллельный импорт сейчас необходим, но не для всех категорий товаров. "Удивительной новостью для меня стало включение товаров IKEA в список, - сказал Колунов. - После ухода мебельного бренда мы говорили, и не раз, о том, что основные поставщики материалов и компонентов "икеевской" мебели, да и производственные мощности - из России и в России".

Он усомнился, что следовало включать IKEA в список параллельного импорта, ведь в РФ есть отличные отечественные производители мебели и товаров для дома.

Колунов также ответил на вопрос, нарастит ли Россия такой уровень импортозамещения, что можно будет отказаться от параллельного импорта.