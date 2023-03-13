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12 минут назад

США решили ужесточить санкции против российской экономики

Lenta.ru

Американские ведомства, в том числе Минфин и Минюст, в ближайшее время сосредоточатся на ужесточении санкций против российской экономики. О таком решении США сообщил Associated Press (AP) глава KleptoCapture Эндрю Адамс. Организация является подразделением Минюста США, созданным с целью введения санкций против российских миллиардеров.

США решили ужесточить санкции против российской экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, ведомства расширят ограничения в отношении лиц, которые помогают россиянам уклоняться от санкций. В KleptoCapture считают такую меру достаточно эффективной, поскольку ограничение деятельности нескольких ключевых лиц, управляющих капиталом, могут быть более «болезненными» для российской экономики, чем санкции против отдельных олигархов. Министерства также ужесточат контроль за экспортом американской продукции в Россию.

Кроме того, США планируют закрыть лазейки в законах для того, чтобы легально конфисковать собственность российских олигархов. Впоследствии активы будут проданы, а вырученные средства передадут Украине. KleptoCapture уже начинает продавать яхты и другое имущество россиян в США, однако есть ряд юридических трудностей. Организация действует в рамках верховенства права и не собирается изымать активы россиян в пользу Украины без законных оснований, подчеркнул Адамс.

Другим приоритетом министерств будет установление более жестких правил в отношении американского рынка недвижимости. Так, одним из новых требований будет раскрытие информации о фактическом владельце жилья. Мера поможет сделать рынок более открытым и ликвидировать подставные компании, покупающие недвижимость для миллиардеров. Она также направлена на борьбу с коррупцией «на международном уровне», пишет агентство.

Ранее американский Минфин заявил, что страны мира, включая США и ЕС, заморозили активы попавших под санкции россиян более чем на 58 миллиардов долларов. В Европе сумма заблокированных активов составляет 20,9 миллиарда евро (22,1 миллиарда долларов).

Экономика,Министерство юстиции США,ЕС,
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