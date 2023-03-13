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50 минут назад

Трамп предсказал США новую Великую депрессию

ТАССиещё 1

Бывший американский президент Дональд Трамп обвинил в экономических проблемах Соединенных Штатов нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и предсказал США новую Великую депрессию.

"Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <...>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год - прим. ТАСС) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться", - написал он в воскресенье в своей социальной сети Truth Social.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года.

Axios: Администрации Байдена грозит кризис банковской системы

Великая депрессия - мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. Больше всего пострадали промышленные города, практически прекратилось строительство, резко упали цены на сельскохозяйственную продукцию, безработица затронула 14 млн человек.

Экономика,Герберт Гувер,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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