Трамп предсказал США новую Великую депрессию

"Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <...>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год - прим. ТАСС) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться", - написал он в воскресенье в своей социальной сети Truth Social.