В Турции назвали сроки начала работы газового хаба

В Турции в настоящее время идет работа по урегулированию юридической составляющей проекта газового хаба, его запуск должен состояться в течение года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

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«Да, действительно, согласно нашим планам, запуск газового центра должен состояться в течение года. Сейчас ведутся работы по урегулированию юридической составляющей проекта», — сказал источник агентства.

Он также добавил, что пока трудно точно сказать, когда будут полностью завершены юридические вопросы.