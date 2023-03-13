«Цены ужаса»: в Польше жалуются на стоимость продуктов перед Пасхой

В Польше зафиксировано колоссальное повышение стоимости некоторых продуктов, в частности майонеза. Он является одним из основных ингредиентов для приготовления пасхального завтрака, пишет «ИноСМИ» со ссылкой на Interia.

Издание указывает, что в магазинах наблюдаются «цены ужаса» на данный продукт. Отмечается, что из-за подорожания жителям страны приходится прибегать к экономии и устраивать праздники в «бюджетном формате».

«Без салата на Пасху не обойтись. Майонез – один из флагманских пунктов пасхального меню, и, хотя мы очень привязаны к продукции ведущих брендов, рост цен может многое изменить в наших предпочтениях», – отметила Агнешка Гурницкая из Агентства Inquiry в интервью порталу portalspozywczy.pl.

Она полагает, что многие семьи в этот раз будут готовить блюда в домашних условиях. В этой связи можно ожидать сдвига спроса в сторону основных продуктов – муки, яиц, сливочного, подсолнечного масла, продуктов для приготовления пасхального завтрака.

На столах будет меньше готовых и премиальных продуктов, особенно заказанных или купленных в отделах кулинарии, считает собеседница.

Она указала на снижение реальной покупательской способности в Польше. Гурницкая также отметила сокращение потребления домашних хозяйств, которое учитывается в фиксированных ценах. Соответственно, поляки уже «не могут себе позволить тот образ жизни, как раньше», говорит она.