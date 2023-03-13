Экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями касательно решения совета директоров Банка России по ключевой ставке и рассказал о факторах, которые будут учитываться регулятором при принятии решения.
В настоящее время у Центробанка нет весомых оснований для ужесточения денежно-кредитной политики, отметил специалист.
"С другой стороны, есть такие вещи, как увеличение госрасходов, увеличение расходов на СВО. И для стимулирования сберегательной активности населения в этих условиях - чтобы потребление было ниже, а сдерживание выше, чтобы экономику можно было бы в большей степени перенаправить на увеличение госрасходов - требуются высокие ставки и жесткая денежно-кредитная политика. Поэтому если говорить о балансе интересов, то, наверное, на ближайшем заседании ЦБ ставка останется без изменений. Но, как мне кажется, есть шанс на то, что ее попробуют немного снизить. Опять же многое зависит от того, какие данные по инфляции будут на этой неделе", — заключил специалист.
Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, где будет обсуждаться вопрос ключевой ставки, запланировано на 17 марта 2023 года. На трех заседаниях ранее регулятор сохранял ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.