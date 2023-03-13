ЦБ опасается того, что у нас в экономике по-прежнему достаточно высокие инфляционные ожидания, а также могут проявиться последствия ослабления рубля за последние месяцы. Поэтому, думаю, снижение ставки на ближайшем заседании ЦБ маловероятно.



При этом есть еще ряд обстоятельств, способных поменять картину. У нас сейчас начнет быстро снижаться показатель годовой инфляции. Это чисто расчетная вещь, связанная с тем, что будут выходить март и апрель прошлого года - месяцы, на которые пришелся скачок инфляции. И если корректно посчитать показатель инфляции, то, может быть, он составит до 3,9%. Решение ЦБ по ставке будет зависеть от того, какие оперативные данные по инфляции будут появляться до заседания. Исходя из них, будет приниматься решение. Возможно, даже будет решение о снижении ставки.



Владимир Брагин Экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»