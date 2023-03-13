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48 минут назад

Экономист назвал маловероятным снижение ключевой ставки ЦБ

Семён Капранов
Владимир Брагинэксперт

Экономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями касательно решения совета директоров Банка России по ключевой ставке и рассказал о факторах, которые будут учитываться регулятором при принятии решения.

ЦБ опасается того, что у нас в экономике по-прежнему достаточно высокие инфляционные ожидания, а также могут проявиться последствия ослабления рубля за последние месяцы. Поэтому, думаю, снижение ставки на ближайшем заседании ЦБ маловероятно.

При этом есть еще ряд обстоятельств, способных поменять картину. У нас сейчас начнет быстро снижаться показатель годовой инфляции. Это чисто расчетная вещь, связанная с тем, что будут выходить март и апрель прошлого года - месяцы, на которые пришелся скачок инфляции. И если корректно посчитать показатель инфляции, то, может быть, он составит до 3,9%. Решение ЦБ по ставке будет зависеть от того, какие оперативные данные по инфляции будут появляться до заседания. Исходя из них, будет приниматься решение. Возможно, даже будет решение о снижении ставки.
Владимир Брагин
Владимир БрагинЭкономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»
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В настоящее время у Центробанка нет весомых оснований для ужесточения денежно-кредитной политики, отметил специалист.

"С другой стороны, есть такие вещи, как увеличение госрасходов, увеличение расходов на СВО. И для стимулирования сберегательной активности населения в этих условиях - чтобы потребление было ниже, а сдерживание выше, чтобы экономику можно было бы в большей степени перенаправить на увеличение госрасходов - требуются высокие ставки и жесткая денежно-кредитная политика. Поэтому если говорить о балансе интересов, то, наверное, на ближайшем заседании ЦБ ставка останется без изменений. Но, как мне кажется, есть шанс на то, что ее попробуют немного снизить. Опять же многое зависит от того, какие данные по инфляции будут на этой неделе", — заключил специалист.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, где будет обсуждаться вопрос ключевой ставки, запланировано на 17 марта 2023 года. На трех заседаниях ранее регулятор сохранял ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

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