Турецкие экспортеры не получали уведомлений о блокировке санкционных товаров

По словам эксперта Совета экспортеров Турции (TIM) Бурака Гюнайдына, каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в Россию не поступало. Об этом пишет «Прайм».

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Ранее газета «Коммерсант» сообщила о блокировке Турцией транзита санкционных грузов по параллельному импорту в Россию. В свою очередь руководитель сектора закупок западного направления STALOGISTIC Алеся Литвиненко заявила РБК о том, что бизнес уже ищет альтернативные маршруты после решения Турции остановить транзит в Россию в рамках параллельного импорта.

При этом эксперт Совета экспортеров Турции (TIM) Бурак Гюнайдын отметил, что до организации, которая объединяет более 103 тысяч экспортеров в 27 секторах экономики, не доводилась информация о запрете экспорта санкционных товаров в Россию.

«Наш совет не получал никаких административных уведомлений в связи с упомянутой темой (транзита санкционных товаров — ред.), до сведения публики они также не доводились», - пояснил Гюнайдын.