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1 час назад

Турецкие экспортеры не получали уведомлений о блокировке санкционных товаров

Алиса Селезнёва

По словам эксперта Совета экспортеров Турции (TIM) Бурака Гюнайдына, каких-либо официальных уведомлений в связи с транзитом санкционных товаров в Россию не поступало. Об этом пишет «Прайм».

Турецкие экспортеры не получали уведомлений о блокировке санкционных товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о блокировке Турцией транзита санкционных грузов по параллельному импорту в Россию. В свою очередь руководитель сектора закупок западного направления STALOGISTIC Алеся Литвиненко заявила РБК о том, что бизнес уже ищет альтернативные маршруты после решения Турции остановить транзит в Россию в рамках параллельного импорта.

При этом эксперт Совета экспортеров Турции (TIM) Бурак Гюнайдын отметил, что до организации, которая объединяет более 103 тысяч экспортеров в 27 секторах экономики, не доводилась информация о запрете экспорта санкционных товаров в Россию.

«Наш совет не получал никаких административных уведомлений в связи с упомянутой темой (транзита санкционных товаров — ред.), до сведения публики они также не доводились», - пояснил Гюнайдын.

Ранее США расширили санкции на экспорт в Россию бытовых и электронных товаров. В частности, в запретный список попали американские телефоны дороже $300. Среди товаров в черном списке также вентиляторы, кондиционеры и холодильники дороже $750, посудомоечные машины, электронные весы дороже $100, принтеры дороже $300.

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