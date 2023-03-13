Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
20 минут назад

Президент Сербии назвал банкротство Silicon Valley Bank симптомом "большого кризиса"

ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич опасается ухудшения ситуации в мире и роста политической поляризации. Об этом он заявил в понедельник, обращаясь к журналистам после церемонии начала строительства индустриального парка под Белградом.

Вучич назвал банкротство SVB симптомом «большого кризиса»
Фото: ТАССТАСС

"Банковский и финансовый секторы - это всегда наполовину психология, банкротство [американского банка] Silicon Valley Bank [SVB] - это проблема, я вижу, что [премьер-министр Великобритании] Риши Сунак борется за спасение британского подразделения. Мы видим дополнительные вливания в армию Англии на сумму 5 млрд [фунтов стерлингов]. На следующей неделе пройдет встреча [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента России Владимира] Путина. Странные времена, и бог знает, какие еще чудеса мы в этом году увидим. Но очевидно, что ситуация в мире будет ухудшаться, поляризация усилится", - сказал Вучич.

Видео дня

Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин намерен уже на следующей неделе совершить визит в Москву, где рассчитывает встретиться с Путиным. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить, действительно ли председатель КНР может приехать в Россию на следующей неделе, пообещав сообщить об этом, когда будет оговорена обоюдная готовность сторон.

О банкротстве Silicon Valley Bank

Ранее Вучич заявил в понедельник журналистам на церемонии начала строительства индустриального парка VGP Park Beograd, что банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) стало самым крупным событием в финансовом секторе за последние 10 лет, и это указывает на "большой кризис", который угрожает не только экономике США.

Президент Сербии напомнил, что Silicon Valley Bank был одним из крупнейших банков для стартапов и предоставлял "большие деньги под фиксированные ставки". "В условиях турбулентного финансового рынка за 48 часов такой банк может исчезнуть. Это большой кризис, и не только в США, это проблема", - добавил он.

"Мы ожидаем тяжелый год с большой турбулентностью. За последние два дня, мне кажется, в финансовом секторе и экономике мира при всех политических событиях произошло больше, чем в предыдущие 2 года или 10 лет", - отметил сербский президент.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.

Позже стало известно, что британское подразделение банка SVB также начнет процедуру банкротства. На этом фоне главы более 250 технологических компаний в Великобритании написали совместное письмо министру финансов Джереми Ханту, чтобы в возникшую ситуацию вмешалось правительство и это не привело к закрытию многих британских стартапов.

Экономика,Риши Сунак,Александар Вучич,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий