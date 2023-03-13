Вучич назвал банкротство SVB симптомом «большого кризиса»

Президент Сербии Александар Вучич опасается ухудшения ситуации в мире и роста политической поляризации. Об этом он заявил в понедельник, обращаясь к журналистам после церемонии начала строительства индустриального парка под Белградом.

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"Банковский и финансовый секторы - это всегда наполовину психология, банкротство [американского банка] Silicon Valley Bank [SVB] - это проблема, я вижу, что [премьер-министр Великобритании] Риши Сунак борется за спасение британского подразделения. Мы видим дополнительные вливания в армию Англии на сумму 5 млрд [фунтов стерлингов]. На следующей неделе пройдет встреча [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента России Владимира] Путина. Странные времена, и бог знает, какие еще чудеса мы в этом году увидим. Но очевидно, что ситуация в мире будет ухудшаться, поляризация усилится", - сказал Вучич.

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Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин намерен уже на следующей неделе совершить визит в Москву, где рассчитывает встретиться с Путиным. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить, действительно ли председатель КНР может приехать в Россию на следующей неделе, пообещав сообщить об этом, когда будет оговорена обоюдная готовность сторон.

О банкротстве Silicon Valley Bank

Ранее Вучич заявил в понедельник журналистам на церемонии начала строительства индустриального парка VGP Park Beograd, что банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) стало самым крупным событием в финансовом секторе за последние 10 лет, и это указывает на "большой кризис", который угрожает не только экономике США.

Президент Сербии напомнил, что Silicon Valley Bank был одним из крупнейших банков для стартапов и предоставлял "большие деньги под фиксированные ставки". "В условиях турбулентного финансового рынка за 48 часов такой банк может исчезнуть. Это большой кризис, и не только в США, это проблема", - добавил он.

"Мы ожидаем тяжелый год с большой турбулентностью. За последние два дня, мне кажется, в финансовом секторе и экономике мира при всех политических событиях произошло больше, чем в предыдущие 2 года или 10 лет", - отметил сербский президент.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.