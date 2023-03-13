Байден провел экстренное выступление в связи с банковским кризисом

Президент США Джо Байден в понедельник, 13 марта, сделал ряд важных заявлений о банковской системе США. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Байден планировал выступить в 15-00 мск, но перенес выступление на час позже.

В своей речи президент Соединенных Штатов заявил, что простые американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы.

Байден отметил, что все депозиты доступны гражданам при необходимости. Кроме того, он пообещал, что руководство обанкротившихся банков уволят.