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56 минут назад

Байден провел экстренное выступление в связи с банковским кризисом

Илья Родин

Президент США Джо Байден в понедельник, 13 марта, сделал ряд важных заявлений о банковской системе США. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Байден планировал выступить в 15-00 мск, но перенес выступление на час позже.

В своей речи президент Соединенных Штатов заявил, что простые американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы.

США угрожает катастрофический банковский кризис

Байден отметил, что все депозиты доступны гражданам при необходимости. Кроме того, он пообещал, что руководство обанкротившихся банков уволят.

Американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, резюмировал глава государства.

Экономика,Джозеф Байден,
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