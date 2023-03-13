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1 час назад

В МИД назвали доллар «бумажкой на доверии»

Lenta.ruиещё 1

Сегодня такая валюта, как доллар, — это не более чем «бумажка на доверии». Так в интервью журналу «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) о ней высказался Алексей Дробинин, директор департамента внешнеполитического планирования МИД России.

Дипломат заявил об углубляющемся кризисе западной модели глобализации. Он отметил, что у США и их ближайших союзников политические соображения находятся в приоритете перед экономическими. По этой причине финансовые и экономические инструменты используются как оружие: к примеру, вводятся санкции, происходит манипулирование фондовым и валютными рынками.

Европейские фондовые рынки обвалились

Подобную политику Дробинин назвал недальновидной, указав, что она наносит удар по странам Запада и подрывает доверие к американской валюте.

«Давайте скажем прямо: доллар — это не более чем "бумажка на доверии", а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за 31 триллион долларов», — считает он.

Ранее глобальный опрос показал, что 47 процентов жителей планеты ожидают утраты долларом роли ведущей мировой валюты в ближайшие 25 лет.

Экономика,Алексей Дробинин,МИД России,РИСИ,
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