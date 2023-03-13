В МИД назвали доллар «бумажкой на доверии»

Дипломат заявил об углубляющемся кризисе западной модели глобализации. Он отметил, что у США и их ближайших союзников политические соображения находятся в приоритете перед экономическими. По этой причине финансовые и экономические инструменты используются как оружие: к примеру, вводятся санкции, происходит манипулирование фондовым и валютными рынками.