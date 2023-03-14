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1 час назад

Банки Кубы начали принимать карты платежной системы "Мир"

ТАССиещё 1

Несколько банков Гаваны начали прием карт платежной системы "Мир", передает в понедельник корреспондент ТАСС.

Банки Кубы начали принимать карты платежной системы "Мир"
Фото: ТАССТАСС

На табло банкоматов отображается эмблема российской платежной системы, возможно снятие наличных денежных средств с карт российских банков. Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате - 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию.

В начале мая прошлого года министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда сообщил, что в координации с партнерами из РФ власти острова работают над облегчением использования карт российских банков, в частности, над внедрением использования карт платежной системы "Мир". Власти острова ожидают, что внедрение платежной системы в республике позволит привлечь большее число туристов из РФ, сделав условия оплаты для них более удобными в условиях санкций против российских банков. В 2022 году Кубу посетили более 54 тыс. путешественников из России, годом ранее - более 146 тыс.

Первыми странами, банки которых начали принимать карты "Мир", стали Белоруссия и Казахстан, там это произошло в 2018 году. На настоящий момент эта российская платежная система работает примерно в 10 странах, еще более чем в 15 странах выразили готовность внедрить ее.

Экономика,Хуан Карлос,
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