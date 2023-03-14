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1 час назад

Ситуацию с банками в США сравнили с кризисом 2008 года

Lenta.ru

Сложившаяся в американском банковском секторе ситуация не является фактическим повторением финансового кризиса 2008 года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Ситуацию с банками в США сравнили с кризисом 2008 года
Фото: ТАССТАСС

Она сравнила ситуации в экономике.

«В целом банковская система является намного более устойчивой, стоит на более прочном основании, чем до финансового кризиса. Повторяю: это не 2008 год», — подчеркнула представитель администрации президента США Джо Джо Байдена.

Ранее 13 марта президент США заверил американцев, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам. Он подчеркнул, что руководство обанкротившихся организаций будет уволено и привлечено к ответственности. О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта.

Экономика,Джозеф Байден,Администрация США,
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