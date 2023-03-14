СМИ рассказали о скором финансовом крахе США из-за России

Многие страны вынуждены отказаться от доллара из-за введенных против России ограничений, поэтому Вашингтон постепенно теряет свою силу на международной арене. К такому выводу пришел обозреватель New York Post Джей Ньюман, передает РИА Новости.

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Автор пишет, что отказ многих стран от доллара нанесет мощный удар по позиции США на международной арене.

«Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу», — считает он.

Ньюман подчеркнул, что США по этой причине больше не смогут дешево покупать товары из других стран.

Обозреватель напомнил, что санкции против России не поддержали более ста государств. Они создают собственные экономические коалиции и используют для реализации товаров другие валюты. Журналист отметил, что Вашингтон совершил ошибку, полагая, что альтернативы доллару не существует.

Количество стран, использующих национальные валюты в торговых отношениях, растет, что приводит к снижению спроса на доллар и, как следствие, его стоимости, отметил автор. Следовательно, цены на товары повышаются.