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44 минуты назад

СМИ рассказали о скором финансовом крахе США из-за России

Елена Прошина

Многие страны вынуждены отказаться от доллара из-за введенных против России ограничений, поэтому Вашингтон постепенно теряет свою силу на международной арене. К такому выводу пришел обозреватель New York Post Джей Ньюман, передает РИА Новости.

СМИ рассказали о скором финансовом крахе США из-за России
Фото: ТАССТАСС

Автор пишет, что отказ многих стран от доллара нанесет мощный удар по позиции США на международной арене.

«Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу», — считает он.

Ньюман подчеркнул, что США по этой причине больше не смогут дешево покупать товары из других стран.

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Обозреватель напомнил, что санкции против России не поддержали более ста государств. Они создают собственные экономические коалиции и используют для реализации товаров другие валюты. Журналист отметил, что Вашингтон совершил ошибку, полагая, что альтернативы доллару не существует.

Количество стран, использующих национальные валюты в торговых отношениях, растет, что приводит к снижению спроса на доллар и, как следствие, его стоимости, отметил автор. Следовательно, цены на товары повышаются.

Ньюман предупредил, что из-за падения доллара США могут оказаться в «долговой яме». Во избежание подобного сценария Вашингтон должен сократить число стратегических противников и разобраться с основными проблемами в собственной экономике, подчеркнул он.

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