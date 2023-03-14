В РФ запустят платформу для конфиденциальных международных расчетов

«Мы в настоящее время делаем платформу информационно-аналитического взаимодействия по трансграничным расчетам. Она призвана обеспечивать обмен информацией в конфиденциальном режиме между корпорациями и финансовыми организациями, а также финтех-компаниями о потребностях и возможностях по осуществлению расчетов в различных валютах, а также их направлениях», — сказал Лисицин.