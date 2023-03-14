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1 час назад

РБК: РСПП разрабатывает платформу для конфиденциальных международных расчетов

Газета.Ruиещё 1

Издание РБК сообщило, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разрабатывает цифровую платформу, позволяющую компаниям и финансовым организациям проводить трансграничные платежи в режиме конфиденциальности. Об этом РБК рассказал управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын. Лисицин уточнил, что запуск прототипа платформы запланирован на конец марта и будет протестирован на группе почти из 30 компаний.

В РФ запустят платформу для конфиденциальных международных расчетов
Фото: ТАССТАСС

«Мы в настоящее время делаем платформу информационно-аналитического взаимодействия по трансграничным расчетам. Она призвана обеспечивать обмен информацией в конфиденциальном режиме между корпорациями и финансовыми организациями, а также финтех-компаниями о потребностях и возможностях по осуществлению расчетов в различных валютах, а также их направлениях», — сказал Лисицин.

Ранее газета «Ведомости» написала, что РСПП обратился к Минюсту, Генпрокуратуре, МВД и Госдуме с просьбой снизить уголовное и административное давление на бизнес.

Экономика,Андрей Лисицын,Российский союз промышленников и предпринимателей,Госдума,
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