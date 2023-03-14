Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Россия продлила зерновую сделку с Украиной, Турцией и ООН

Lenta.ru

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что зерновая сделка по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного продлена. Цитату приводит ТАСС.

В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки
Фото: 

По словам Грушко, процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России — это предполагала вторая часть соглашения — идет, но медленно.

Соглашение было подписано 22 июля 2022 года между представителями России, Турции, Украины и ООН. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сделка при этом также предполагала снятие ограничений на экспорт российских удобрений. Москва при этом считает, что эта часть сделки не выполняется.

Экономика,Александр Грушко,МИД России,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий