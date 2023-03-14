Россия впервые обгонит Норвегию по добыче трески

Снижение запасов атлантической трески может привести к тому, что Россия впервые опередит Норвегию по ее добыче в 2023 году. Об этом РБК заявили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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По данным ВАРПЭ, такая ситуация сложилась из-за того, что запасы трески в мире стали снижаться. Кроме того, ее вылов в 2023 году в мире может опуститься до исторического минимума в 1 млн тонн. При этом у Норвегии объем вылова в этом году резко сократился до 278 тыс. тонн, а у России – до 306 тыс. тонн.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, на позиции каждой страны влияют не только объемы добычи, но и способы производства продукции, и каналы продвижения. В этом плане Норвегия занимает лидирующее место.

В ФАО добавили, что из-за снижения добычи трески в мире цены на нее могут расти весь год. В свою очередь, такая ситуация приведет к переориентации спроса на более дешевую продукцию из минтая, пангасиуса и тилапии.