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1 час назад

МИД: зерновая сделка продлена

Лера Букина

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что зерновую сделку продлили, передают «Известия».

Он указал на то, что ее пакетный характер уже удалось подтвердить. Кроме того, замглавы МИД сообщил о планах российской стороны добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки. Он обратил внимание на то, что обсуждения «зерновой сделки» активно ведутся.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что в Женеве завершились переговоры с ООН по зерновой сделке. По его словам, стороны подробно и откровенно обсудили все нюансы и детали соглашения.

Глава отдела коммуникаций Офиса координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе Исмини Палла заявляла, что ООН постоянно взаимодействует с теми, кто участвует в Черноморской зерновой сделке.

В России высказались о будущем зерновой сделки

Так называемую продуктовую или зерновую сделку заключили в Стамбуле Россия, Турция, Украина и ООН. Она предполагает безопасный вывоз зерна из украинских портов на мировые рынки.

Экономика,Сергей Вершинин,Александр Грушко,МИД России,ООН,
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