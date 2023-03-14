Он указал на то, что ее пакетный характер уже удалось подтвердить. Кроме того, замглавы МИД сообщил о планах российской стороны добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки. Он обратил внимание на то, что обсуждения «зерновой сделки» активно ведутся.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что в Женеве завершились переговоры с ООН по зерновой сделке. По его словам, стороны подробно и откровенно обсудили все нюансы и детали соглашения.

Глава отдела коммуникаций Офиса координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе Исмини Палла заявляла, что ООН постоянно взаимодействует с теми, кто участвует в Черноморской зерновой сделке.